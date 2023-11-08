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BBC

جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين في معارك غزة اليوم

07:00 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل مجند في معارك غزة ليصبح العدد المعلن عنه اليوم 3 وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، ليصبح العدد الكلي المعلن عنه 34 منذ بداية العملية البرية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قتل الرقيب نوعم يوسف عبو 20 عاماً من ديمونا، جندي بالكتيبة 931 في لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.

وأصيب جنديان من الكتيبة 7107، وجندي من الكتيبة 198، وجندي من الكتيبة 196، بجروح خطيرة في معارك متفرقة اليوم (الأربعاء) شمال قطاع غزة.

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