الخارجية الفلسطينية: مستائين من عجز العالم عن وقف العدوان على شعب فلسطين

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استيائها من عجز العالم عن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "ندين حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا في غزة، بما تخلفه من مجازر ونزوح قسري للمواطنين"

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستغل دعم عدد من الدول لها، لحسم قضايا الصراع النهائي من جانب واحد وبآلتها العسكرية وفقاً لأجنداتها الاستعمارية".

وفي الوقت ذاته، قال وزير خارجية النرويج، إن ما يجري في غزة رهيب ومروع على المستوى الإنساني.

وتابع وزير خارجية النرويج للجزيرة: "لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة، أطراف النزاع لديها التزام بالقانون الدولي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وأضاف وزير خارجية النرويج: "إسرائيل قالت إن هجومها كان لمحاربة حماس، ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص، ونتحدث مع كل الزعماء ومع الأمم المتحدة بشأن التطورات في غزة"

وأكد وزير خارجية النرويج: " لا بد أن نفكر في كيفية تحقيق حل سلمي في الشرق الأوسط، لأن النزاع سينتهي في يوم ما، وليس هناك بديل عن حل الدولتين".