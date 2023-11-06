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أبو عبيدة: ندك حاليا قوات الاحتلال المتوغلة في غزة بقذائف الهاون

06:31 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة: إن قوات القسام دمرت نحو 27 آلية عسكرية خلال آخر 48 ساعة.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام : "استهدفنا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون و أوقعنا فيها خسائر محققة، وندك القوات المتوغلة بقذائف الهاون، والتحمنا في اشتباكات مباشرة مع العدو".

وأضاف أبو عبيدة: "دمرنا 27 آلية عسكرية خلال آخر 48 ساعة، واستهدفنا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وأوقعنا فيها خسائر محققة".

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعا للجنود قرب إيرز بقذائف الهاون وقصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


وقالت القسام في بيان مقتضب لها بقناتها على تيليجرام: نفذنا غارة على قوات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مدينة غزة ودمرنا 5 دبابات بقذائف "الياسين 105.


وارتفع عدد الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غارتنا التي استهدفت قوات الاحتلال بشمال غرب غزة إلى 6.

أبو عبيدة قوات الاحتلال غزة قذائف الهاون طوفان الأقصى

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