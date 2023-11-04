العاهل الأردني: من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة

مصراوي

أدان الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعاء العاهل الأردني خلال استقبال عدد من وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن غزة.

وقال العاهل الأردني، إنه "من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة"

وأكد الملك عبدالله الثاني، الرفض التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدء اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في عمان، لبحث التطورات في غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، عن وصول الوفود المشاركة في أعمال اجتماع عمان بشأن العدوان على غزة.

ودعا عاهل المملكة الأردنية، الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب، للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن غزة.