روسيا تجمّد أصولًا لبنوك أوروبية إثر تعطل مشروع بسبب العقوبات الغربية

موسكو - (د ب أ)

جمّدت محكمة تحكيم في مدينة سانت بطرسبورج أصول العديد من البنوك في روسيا، بما في ذلك دويتشه بنك، بعد إلغاء عملية البناء المقررة لمحطة للغاز الطبيعي المسال كان البنك الألماني وفر ضمانات لها.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب تقدمت به شركة "روس تشيم أليانز"، وهي تابعة لشركة "جازبروم" الروسية العملاقة، وتقوم بتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم السبت، تطالب الشركة دويتشه بنك بـ 239 مليون يورو (260 مليون دولار).

والأصول المجمدة هي أوراق مالية خاصة بدويتشه بنك، وشركات يمتلك حصصا فيها، وكذلك عقارات وأموال في حسابات بنكية، ويمثل ذلك جزءا من أصول البنك في روسيا.

وجمدت المحكمة في السابق حسابات مصرفية وأصولا تعود لبنك يونيكريديت الإيطالي، في روسيا، وطال التجميد بنوكا أخرى.

وجاءت هذه الخطوة بعد إلغاء إقامة محطة غاز طبيعي مسال بسبب العقوبات الغربية، وكانت البنوك قد ساعدت في توفير ضمانات للمشروع.

وتريد "روس تشيم أليانز" 444 مليون يورو من يونيكريديت، ومن المقرر تجميد الأصول بقيمة 463 مليون يورو.