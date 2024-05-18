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السفير المصري في اليونان: شكري يزور أثينا يوم الاثنين

04:49 م السبت 18 مايو 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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أثينا - (د ب أ)

ذكر السفير المصري لدى اليونان عمر عامر يوسف أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارة رسمية إلى أثينا بعد غد الاثنين.

وأضاف أن شكري سيبحث مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى أحدث التطورات في الشرق الأوسط، لاسيما الوضع الحالي في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء اليونانية اليوم السبت.

وأكد السفير المصري، عمر يوسف مجددا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس للقاهرة في 17 مارس الماضي.

سامح شكري السفير المصري في اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس اليونان مصر
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