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BBC

حماس وإسرائيل تلمحان إلى احتمال توسيع معايير عمليات التبادل

10:25 ص الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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غزة - (ا ف ب)

قالت حركة حماس إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد مع إسرائيل تفرج بموجبه عن أسرى آخرين غير النساء والأطفال الذين تطلق سراحهم بالفعل حتى الآن.

وقال القيادي في الحركة خليل الحية: "نأمل أن يلتزم الاحتلال خلال اليومين القادمين لأننا نسعى صراحة لأن ندخل في صفقة جديدة غير النساء والأطفال، بحيث يمكننا تبادل الفئات الأخرى التي عندنا".

مددت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معقتلين في سجونها.

جيش الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل حماس غزة الأسرى الهدنة

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