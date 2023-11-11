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BBC

مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حماس

08:20 م السبت 11 نوفمبر 2023

الاحتجاجات في إسرائيل

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مصراوي

خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة

وكانت مظاهرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية خرجت خلال الأسابيع الماضية؛ مطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقطع متظاهرون الطرقات في تل أبيب وتوجه عددًا إلى مقر وزارة الأمن القومي للتظاهر أمامها.

سبق وأن تظاهر إسرائيليون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة باستعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة لدى كتائب القسام. وردّدوا هتافات مناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبوا بسجنه.

كما طالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بالفشل الذريع الذي مني به الجيش الإسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى".

الأسرى الإسرائيليين احتجاجات إسرائيل حماس

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