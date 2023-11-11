الهلال الأحمر: طواقمنا عاجزة عن الوصول للشهداء والجرحى بسبب استهداف سيارات الإسعاف

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمنا عاجزة عن الوصول لعشرات الشهداء والجرحى بسبب استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف التي تقترب منها.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لمستشفى القدس والطواقم العاملة به، مضيفا نستنكر محاصرة الدبابات الإسرائيلية لمستشفى القدس وإطلاق النار عليها.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 11100 بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.



ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني، استغاثة عاجلة، للتدخل ووقف الإجرام الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي حاليا، بحق المرضى والنازحين داخل مستشفى القدس في قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الدبابات على بعد 20 مترًا فقط من مستشفى القدس غرب مدينة غزة، مؤكدين على أنّ قوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على المستشفى، ووجود حالة هلع وخوف شديد بين النازحين.



ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، يشن سلسلة غارات عنيفة وحزامًا ناريًا في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال غزة.