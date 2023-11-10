حماس: الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأمريكية

مصراوي

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن هناك جهود واتصالات مع قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضاف القيادي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بغطاء أمريكي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار، لذا ندعو إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة.

وتابع حمدان، أن مقاتلو القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية، مؤكدا أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يعلن، مشيرا إلى أن الإسرائيليون يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون.

وأكمل القيادي في حماس، أن محاولات الإدارة الأمريكية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، مضيفا أن شعبنا الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.

ودعا حمدان المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني وتفعيل أشكال المقاطعة للكيان النازي الإرهابي.

وأوضح حمدان، أن الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأمريكية، مشيرا إلى أننا سنمضي في جهادنا مؤكدا كل التقدير للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة.