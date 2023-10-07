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طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تعلن السيطرة على مواقع عسكرية لجيش الاحتلال

11:53 ص السبت 07 أكتوبر 2023

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، السيطرة على مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، مشاهد لسيطرة مقاتليها على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم العسكري، شرق رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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