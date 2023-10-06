قسد: قواتنا قتلت 5 جنود أتراك ردًا على قصف شمال شرق سوريا

(رويترز)

قالت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ قسد التي يقودها الأكراد، اليوم الجمعة، إنها قتلت 5 جنود أتراك في عمليات شنتها ردًا على هجمات بطائرات مسيرة نفذتها تركيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، أن العمليات جرت يوم الخميس ضد قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما قوات تركية.

وتأتي الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان، الأحد الماضي، استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين، وتبنّاه حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّدا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984.

وبحسب البيان، فقد أدت العملية إلى مقتل 5 جنود من الجيش التركي وإصابة 9 اخرين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه أصيبت سيارة، وتم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي في قرية شوارغة التابعة لناحية شرا بريف حلب، بحسب البيان.

من جهتها، أعلنت قوات تحرير عفرين التابعة لوحدات حماية الشعب استهداف قاعدة للجيش التركي بريف حلب شمالي سوريا.