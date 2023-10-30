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حماس: مستعدون للإفراج عن كل الأسرى لدينا

10:04 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

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مصراوي

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن "الحركة مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى الاحتلال، ولن يتم غير ذلك".

وتابع الناطق باسم حركة حماس،أن "الاحتلال يدّعي السعي لتحرير أسراه، لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية"

ولفت إلى أن "ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من مزاعم حول استعادة أسيرة هو محاولة للتشويش في وجه الضغوط الداخلية عليه، وأيضاً للتشويش على رسالة الأسيرات الثلاث التي بثتها القسام".

وأكد أن نتنياهو يواصل بث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه، مشددًا أن حكومته تتوهم بأن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى الصهيونيين.

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