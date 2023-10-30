إعلام عبري: رئيس الموساد يزور قطر في إطار التوصل لصفقة تبادل أسرى

مصراوي

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، أنه سُمح بالنشر أن رئيس الموساد زار دولة قطر في إطار التوصل لصفقة تبادل أسرى.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران محور شر ورعب وتعمل على تمويل حماس، متابعًا يجب مساءلة حماس على الجرائم التي ترتكبها، من خلال استهداف المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية.

وتابع نتنياهو: "حماس تستخدم المساجد، لتعزيز مواقعها العسكرية وتبقي المدنيين في طريق الأذى، حماس لديها أكثر من 200 رهينة بينهم أكثر من 33 طفلا، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا ودون شروط، إضافة إلى أن الدعوة إلى وقف لإطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر".

وأشار نتنياهو: "إسرائيل ستواصل الوقوف في وجه البربرية حتى تحقق النصر خاصة وأن مستقبل حضارتنا على المحك ويجب أن ننتصر في هذه الحرب، كما نأسف أن عددا كبيرا من أصدقائنا لم يصروا على إدانة البربريين بشكل قوي، وحماس يجب أن تستقيل وتبعد إلى غياهب التاريخ وهذا الهدف يوحد إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: " التقيت مرتين بعائلات الرهائن وذويهم وأشعر بأساهم وقلقهم، و التقيت مرتين بعائلات الرهائن وأشعر بأساهم وقلقهم،إضافة إلى أن حماس تمنع المدنيين من الانتقال إلى المناطق الآمنة وتحتفظ بهم كدروع بشرية".