إسرائيل: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من رفح

تل أبيب- (د ب ا)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من رفح بجنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم.

وقال الجيش إن صافرات الإنذار دوت في المنطقة خلال الساعة الماضية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وشنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مجددا، هجوما على معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة، وهو الهجوم الرابع من نوعه منذ الأحد الماضي.

وقالت "القسام" في بيان على تطبيق التلجرام للتواصل، إنها استخدمت قذائف الهاون في الهجوم الذي شنته اليوم.

ويأتي الهجوم الصاروخي رغم انتشار الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة رفح الفلسطينية في إطار عملية أطلقها يوم الاثنين الماضي.

وقال مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المسؤول عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية مع السلطات المدنية الفلسطينية، في بيان له على موقع "إكس" للتواصل، "أطلقت حماس اليوم النار على معبر كرم أبو سالم، معبر المساعدات الإنسانية الرئيسي إلى قطاع غزة".

وأضاف المكتب أن الهجوم الذي استهدفت فيه حماس المعبر يعد الرابع من نوعه خلال الأسبوع الجاري.

وزعم المكتب إن "حماس ستفعل أي شيء لمنع وصول المساعدات إلى سكان غزة".

ومنع متظاهرون إسرائيليون، خلال الأيام الماضية، قوافل المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، قائلين إن عمليات تسليم المساعدات تساعد "حماس" في مقاومة القوات الإسرائيلية.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد قرابة 5ر1 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت ردا على هجوم حماس المباغت والواسع على إسرائيل في أكتوبر الماضي.