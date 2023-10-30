الجامعة العربية: تغير ملموس في الموقف الدولي بعد انكشاف مدى وحشية جيش الاحتلال

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الموقف الدولي بشأن أحداث غزة يسير بشكل تصاعدي في اتجاه واحد لوقف العمليات العسكرية بشكل فوري.

وقال رشدي، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الموقف الدولي بشأن إيقاف العمليات في غزة فوريًا يسير بشكل متصاعد للإيقاف الدائم أو حتى الهدنة المؤقتة، مؤكدًا وجود تغيرًا ملموسًا في الموقف الدولي منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وأوضح أن الموقف الدولي تغير بعد انكشاف مدى وحشية العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة وما قد تخلفه من عدد هائل من المدنيين، إلى جانب اعتماد هذه العملية على استراتيجية العقاب الجماعي لسكان غزة.

وأضاف أن الجامعة العربية تتحرك في اتجاه التواصل مع جميع القوى المستعدة للضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية في غزة فورًا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإقامة آلية مستدامة لدخول هذه المساعدات.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية التي دخلت قطاع غزة بسيطة للغاية، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن القطاع كان يعيش على ما يقرب من 100 شاحنة يوميًا على الأقل، أما ما يدخل اليوم هي عشرات من الشاحنات.

ولفت إلى أن الوضع في قطاع غزة يقترب من انهيار الوضع الإنساني بالكامل وانتشار المجاعة، مؤكدًا أن العديد من الدول التي كانت تتعاطف مع إسرائيل بدأت تتساءل عن اتجاه هذه العملية العسكرية واستراتيجيتها وأهدافها ومتى تتوقف ووضع المدنيين في ذلك الوقت.