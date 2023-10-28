فجر جديد.. اللحظات الأولى بعد ليلة دامية في غزة (فيديو)
كتب- محمد صفوت:
بعد انقطاع تام لخدمات الاتصالات والإنترنت عن أكثر المناطق كثافة للسكان في العالم، وانفصال أكثر من مليوني شخص عن العالم، وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وتوسيع عملياته لتشمل توغلاً بريًا، بزغ فجر جديد في غزة.
كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته تزامنًا مع محاولة توغل بريًا ليل السبت/الجمعة، بعدما عزل غزة عن العالم، وقطع الاتصالات عن القطاع الذي يعاني تحت وطأة الحرب من حصارًا فرض عليه وأحجم دخول المساعدات الأساسية اللازمة والمستلزمات الطبية لعلاج المصابين.
بعد ليلة دامية في غزة، تداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو اليوم السبت، للقطاع الذي شهد غارات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي طوال الساعات الماضية.
تغطية صحفية: "فجر شمال غزة هذه اللحظات وما تزال المقـٕـاومة تتصدى لتوغل الاحتلال من 12 ساعة دون أن ينجح في التقدم لأمتار معدودة."#غزة_الآن #الإجتياح_البري #غزة_تُباد#غزه_تقاوم #Gazabombing #Gaza pic.twitter.com/FiYWDicPV5— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 28, 2023
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة أنه بدأ في توسيع عمليّاته البرّية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق منذ بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 7 أكتوبر.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم، إنه دمر 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها، أنفاق لحماس، ومساحات قتالية تحت الأرض وبنية تحتية تحت الأرض.
وكانت حركة حماس، ذكرت في وقت سابق أن القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال على القطاع، جاء ردًا على الفشل في هجومه البري على غزة، وأنها محاولة للتغطية على فشل العملية البرية، وتحقيق نصر وهمي.
تغطية صحفية: مشاهد متداولة لحجم الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 21 يوماً. pic.twitter.com/PPvkWnmceI— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2023
يظهر الفيديو ضبابًا ممزوجًا بدخان، جراء القصف العنيف الذي يشهده القطاع، ويسمع في الفيديو أصوات الانفجارات العنيفة التي تتواصل منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت.
الضباب يحتضن غزه #starlinkforgaza #الإجتياح_البري #Gazabombing #حرب_غزة pic.twitter.com/OYsjbFsQ7e— othman mohammad (@Abood77778) October 28, 2023
وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة وأعلن توسيع عملياته البرية، مع دخول الحرب ضد حركة حماس يومها الـ 22 على التوالي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية ووقوع جرائم حرب.
بدورها، تعهدت حماس، بالرد على الاحتلال بالقوة الكاملة، مؤكدة أن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات الاحتلال الإسرائيلي في كل الجبهات.
الضباب يحتضن غزه #starlinkforgaza #الإجتياح_البري #Gazabombing #حرب_غزة pic.twitter.com/OYsjbFsQ7e— othman mohammad (@Abood77778) October 28, 2023
وحذرت منظمات أممية وحقوقية من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، مع تواصل القصف العنيف، معربة عن مخاوفها من أن يشكل "غطاء لفظائع جماعية" بحق الفلسطينيين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد 7326 فلسطينيًا، بينهم 3038 طفلا و 1726 امرأة في غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع.
شاهد | لقطات صباحية من أحد شوارع قطاع #غزة بعد الليلة الأصعب في الحرب الإسرائيلية#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/Jwdki30YtI— ا لـحـدث (@AlHadath) October 28, 2023
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