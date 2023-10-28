فجر جديد.. اللحظات الأولى بعد ليلة دامية في غزة (فيديو)

القنابل الإسرائيلية تنشطر قبيل الوصول إلى الأرض في



كتب- محمد صفوت:

بعد انقطاع تام لخدمات الاتصالات والإنترنت عن أكثر المناطق كثافة للسكان في العالم، وانفصال أكثر من مليوني شخص عن العالم، وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وتوسيع عملياته لتشمل توغلاً بريًا، بزغ فجر جديد في غزة.

كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته تزامنًا مع محاولة توغل بريًا ليل السبت/الجمعة، بعدما عزل غزة عن العالم، وقطع الاتصالات عن القطاع الذي يعاني تحت وطأة الحرب من حصارًا فرض عليه وأحجم دخول المساعدات الأساسية اللازمة والمستلزمات الطبية لعلاج المصابين.

بعد ليلة دامية في غزة، تداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو اليوم السبت، للقطاع الذي شهد غارات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي طوال الساعات الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة أنه بدأ في توسيع عمليّاته البرّية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق منذ بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم، إنه دمر 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها، أنفاق لحماس، ومساحات قتالية تحت الأرض وبنية تحتية تحت الأرض.

وكانت حركة حماس، ذكرت في وقت سابق أن القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال على القطاع، جاء ردًا على الفشل في هجومه البري على غزة، وأنها محاولة للتغطية على فشل العملية البرية، وتحقيق نصر وهمي.

تغطية صحفية: مشاهد متداولة لحجم الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 21 يوماً. pic.twitter.com/PPvkWnmceI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2023

يظهر الفيديو ضبابًا ممزوجًا بدخان، جراء القصف العنيف الذي يشهده القطاع، ويسمع في الفيديو أصوات الانفجارات العنيفة التي تتواصل منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة وأعلن توسيع عملياته البرية، مع دخول الحرب ضد حركة حماس يومها الـ 22 على التوالي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية ووقوع جرائم حرب.

بدورها، تعهدت حماس، بالرد على الاحتلال بالقوة الكاملة، مؤكدة أن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات الاحتلال الإسرائيلي في كل الجبهات.

وحذرت منظمات أممية وحقوقية من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، مع تواصل القصف العنيف، معربة عن مخاوفها من أن يشكل "غطاء لفظائع جماعية" بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد 7326 فلسطينيًا، بينهم 3038 طفلا و 1726 امرأة في غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع.