روسيا: العالم يتمحور حول الولايات المتحدة ولن يكون كذلك بعد الآن

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، لوسائل الإعلام، إن الكرملين يتفق مع تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العالم بحاجة إلى نظام جديد، لكنه لا يوافق على أن مثل هذا النظام يمكن بناؤه تحت رعاية واشنطن بمفردها.

وأضاف بيسكوف "نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه مناسبة نادرة حيث نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، العالم بحاجة إلى نظام جديد يستند إلى مبادئ مختلفة تماما [عن تلك التي تروج لها الولايات المتحدة]"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف إن الكرملين يعتقد بأن أي نظام عالمي في المستقبل يجب أن يكون خاليا من أي محاولات لتركيز كافة آليات السيطرة بين يدي دولة واحدة ومن كافة المحاولات التي تجريها قوة واحدة لفرض إرادتها وقراراتها على الدول الأخرى.

وأضاف بيسكوف "يجب أن يكون هناك نظام عالمي قائم على القانون الدولي، والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض وما إلى ذلك".

وقال بيسكوف إن الكرملين يختلف مع بايدن في الجزء الآخر من تصريحه.

وأضاف بيسكوف "قال السيد بايدن أيضا إن الولايات المتحدة قادرة على بناء مثل هذا النظام. ونحن نختلف مع هذا الجزء من تصريحه".

وأكد بيسكوف أن واشنطن "بطريقة أو بأخرى، أيا كان النظام العالمي الذي تتحدث عنه، لديها في ذهنها نظام عالمي يتمحور حول الولايات المتحدة".

وقال بيسكوف "هذا عالم يتمحور حول الولايات المتحدة. ولن يكون هذا هو الحال بعد الآن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، مؤكدا أن الأمريكيين سيكونون قادرين على بنائه "إذا كان لديهم ما يكفي من الجرأة والثقة بالنفس"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال بايدن: "أعتقد أنه لدينا فرصة، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم كما لم يحدث من قبل".

وأضاف: "لقد أمضينا 50 عاما في فترة ما بعد الحرب حيث عملت (الولايات المتحدة) بشكل جيد جدا، نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد".

كما أشار بايدن إلى أن توحيد البشرية بشروط جديدة "سيوسع آفاق السلام، ولن يقللها."