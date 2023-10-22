نتنياهو: الحرب في غزة "حياة أو موت" لإسرائيل

وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حرب غزة مسألة "حياة أو موت" بالنسبة لإسرائيل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال نتنياهو خلال تفقده الحدود اللبنانية، التي تشهد قصف متبادل بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني: "لن نتراجع ونعمل على محو حماس" مضيفًا أن بلاده تخوض معركة مزدوجة في جبهتي لبنان وغزة، وأنها مستعدة لكل السيناريوهات وسترد بحزم على حزب الله إذا قرر المواجهة.

وقال، إنه إذا دخل حزب الله الحرب مع إسرائيل فإن ذلك سيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره وسيواجه حربا أقوى من 2006، مضيفًا: "لا يمكن القول بعد ما إذا كان حزب الله سيقرر الدخول في الحرب بالكامل".