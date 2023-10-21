وزير الخارجية الأمريكي: القافلة هي بداية لمعالجة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة، ترحب بإيصال قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة.

وتابع بلينكن، اليوم السبت، أن القافلة هي بداية لمعالجة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في غزة

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن المدنيون الفلسطينيون ليسوا مسؤولين عن إرهاب حماس ولا ينبغي أن يعانوا.

وبدأ اليوم السبت، عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.