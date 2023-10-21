أردوغان يخبر الأمين العام للناتو برفض موقف الدول الغربية بشأن غزة
مصراوي
قالت وكالة الأناضول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف
الناتو يبحثان آخر تطورات الأوضاع في غزة والحد من انتهاكات حقوق الإنسان
والمساعدات الإنسانية.
وأضافت الأناضول، أن الرئيس التركي أخبر الأمين العام للناتو أن مواقف
الدول الغربية تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
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