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BBC

أردوغان يخبر الأمين العام للناتو برفض موقف الدول الغربية بشأن غزة

05:33 م السبت 21 أكتوبر 2023

أردوغان

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مصراوي

قالت وكالة الأناضول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف

الناتو يبحثان آخر تطورات الأوضاع في غزة والحد من انتهاكات حقوق الإنسان

والمساعدات الإنسانية.

وأضافت الأناضول، أن الرئيس التركي أخبر الأمين العام للناتو أن مواقف

الدول الغربية تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

سوق مصراوى

أردوغان الرئيس التركي الأمين العام للناتو غزة

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