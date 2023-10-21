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BBC

جيش الاحتلال: لن نسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة

01:24 م السبت 21 أكتوبر 2023

الجيش الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أننا لن نسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،
على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقالت سيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن
20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية، نأمل إيصال مزيد من المساعدات
إلى قطاع غزة.

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