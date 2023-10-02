استمرار تراجع قطاع الصناعة البريطاني

لندن - (د ب أ):

استمر تراجع قطاع الصناعة البريطاني في أيلول / سبتمبر الماضي، بسبب ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، ، بحسب ما أظهرته بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 3ر44 في سبتمبر الماضي ، مقارنة بأدنى مستوى له في 39 شهرا عند 0ر43. وجاءت القراءة أعلى من 2ر44 المقدرة بشكل أولي.

ورغم تحسن القراءة عن أغسطس الماضي ، إلا أنها كانت من بين أضعف القراءات المسجلة على مدى السنوات الـ 14 الماضية وأشارت جميع المؤشرات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف أداء القطاع الأساسي. وخفضت الشركات الإنتاج بسبب انخفاض الطلبات. وسجل الإنتاج انخفاضا للشهر السابع على التوالي.

وانعكاسا لانخفاض الطلب من أوروبا والولايات المتحدة والبر الرئيسي للصين والبرازيل، تراجعت أعمال التصدير الجديدة مرة أخرى في سبتمبر. وأجبر الانكماش المستمر في الإنتاج والطلبيات الجديدة الشركات على خفض التوظيف.

وكان معدل الانخفاض ثاني أكبر معدل في الانكماش الحالي لمدة اثني عشر شهرا متتالية.

وكشف المسح أن الأعمال المتراكمة انخفضت للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2020.

في الوقت ذاته ، كان الانخفاض في النشاط الشرائي قريبا من أعلى مستوى له في 39 شهرا في أغسطس. وبالإضافة إلى ذلك ، تحسن متوسط أوقات تسليم الموردين مرة أخرى حيث استمرت سلاسل التوريد في الإصلاح بعد الضغوط التي واجهتها في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن تكلفة مستلزمات الإنتاج انخفضت بسبب ضعف الطلب في سبتمبر الماضي. في المقابل، ارتفعت أسعار البيع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.