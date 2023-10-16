رويترز: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أعلنت رويترز نقلاً عن مصادر مصرية، أنه جرى الاتفاق بين مصر وأمريكا وإسرائيل على وقف إطلاق نار يبدأ في التاسعة صباح اليوم الإنثنين.
وذكرت أن وقف إطلاق النار هدفه فتح معبر رفح لمدة ساعات وإدخال المساعدات.
يأتي ذلك بعد جولة لوزير الخارجية الأمريكي شملت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، ضمن عدة دول عربية.
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