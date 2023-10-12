الاحتلال ينفي قصف غزة بشكل كاسح

تل أبيب - (د ب أ)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيشت، إن القوات الإسرائيلية لا تقوم بـ" قصف كاسح" لقطاع غزة.

وأقر هيشت بأن الهجمات الجوية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "أكبر" من أي وقت مضى، غير أنه قال إن جميع المواقع التي يتم قصفها مستهدفة و"تستند على معلومات استخباراتية".

وقال هيشت إن الجيش يحصل على معلومات محددة في كل حالة بشأن أماكن اختباء المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف هيشت أن الهجمات ركزت على تدمير البنية التحتية لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وبالنسبة للمدنيين في غزة، فإن الوضع يزداد خطورة. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فر نحو 339 ألف شخص من منازلهم داخل الشريط الساحلي الضيق.