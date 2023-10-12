الصحة العالمية: توثيق 51 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم توثيق 51 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ السبت الماضي.

ودعت الصحة العالمية لوضع حد فوري للعنف بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الجيش الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وناشدت الكيلة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم العدوان على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم ما يعد خرقا كبيرا وواضحا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.