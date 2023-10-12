الناتو: إسرائيل لا تقف بمفردها

بروكسل - (د ب أ)

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أطلع نظراءه في الحلف في بروكسل، عبر الفيديو، على تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة.



وقال البيان إن "الحلفاء أعربوا عن تضامنهم مع إسرائيل، وأوضحوا أن لها الحق في الدفاع عن نفسها".



وأضاف البيان أنهم "دعوا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا وتوفير أقصى حماية ممكنة للمدنيين".

وفيما يتعلق بالدول المعادية لإسرائيل، مثل إيران، قال بيان الناتو إنه "لا يجوز لأي دولة أو منظمة أن تسعى إلى استغلال الوضع أو تصعيده".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن "إسرائيل لا تقف بمفردها".

وذكر البيان الصحفي أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي قالت إنها ستقدم دعما عمليا لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن ألمانيا ستوفر طائرتين مسيرتين.