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BBC

كتائب القسام: وجهنا ضربة لسديروت بـ50 صاروخًا

02:02 م الخميس 12 أكتوبر 2023

ضربة لسديروت بـ50 صاروخًا أرشيفية

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت ضربة صاروخية لمستوطنة سديروت بـ 50 صاروخًا.

وفي ظهر اليوم الخميس، قصفت كتائب القسام قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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