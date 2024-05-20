إيران تقيم مراسم تشييع لرئيسي غدا الثلاثاء

طهران (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أنه من المقرر إقامة مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في إيران غدا الثلاثاء، بعدما لقيا حتفهما في تحطم مروحية.

وقالت وكالة الأنباء، إن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

ولم يُعلن بعد عن موعد جنازات السياسيين الراحلين. وسوف يتم دفن رئيسي في مسقط رأسه مشهد.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان حتفهما أمس الأحد في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.