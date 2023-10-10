مقتل قائد عسكري إسرائيلي خلال اشتباكات قرب الحدود اللبنانية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل عمره 40 عامًا في الاشتباكات مع مقاومين تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي المحتلة.

ووفق ما نشرته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، يعد القيادي العسكري من قرية يانوح جت في الجليل من شمالي إسرائيل، وكان سينهي خدمته العسكرية يوم الأحد المقبل، وستقام جنازته اليوم في قريته.

وطبقا للقناة، "وصل التوتر في شمالي إسرائيل إلى ذروته بعد تبادل إطلاق النار الذي أدى الى استشهاد 3 مقاومين وآخر رابع فر إلى لبنان وكانوا تسللوا من الجنوب اللبناني لبنان إلى إسرائيل، وأعلن الجهاد الأسلامي مسؤوليته عن الحدث".

وقتل ثلاثة عناصر من "حزب الله" في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، أمس الاثنين، وأحدث القصف الإسرائيلي أضراراً في عدد من المنازل في قرى الظهيرة ويارين والبستان ويارين الحدودية جنوب لبنان.