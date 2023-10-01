سويسرا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات على الصين بسبب الانتهاكات بحق الويغور
جنيف - (د ب أ):
قررت سويسرا عدم فرض عقوبات على الصين فيما يتعلق بقمع أقلية الويغور، على عكس الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في برن اليوم الأحد تقريرا في صحيفة "ان زد زد ام زونتاج" أن الحكومة السويسرية لن تفرض عقوبات.
وأوضحت أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد دراسة العديد من معايير السياسة الخارجية والمعايير القانونية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات بحق العديد من الشخصيات الصينية ووكالة أمنية في آذار/مارس 2021. واتهم الاتحاد الأوروبي هذه الشخصيات بالتورط في الاعتقال الجماعي والمعاملة المهينة للويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.
وردت بكين بإجراءت مضادة ضد سياسيين ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي. كما فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات ضد بكين بسبب معاملة الويغور.
وكانت حكومة سويسرا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، قد قررت في نهاية 2022 عدم فرض عقوبات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه الخطوة بشكل رسمي قبل أن تنشره الصحيفة .
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