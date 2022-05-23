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بايدن يؤيد حصول اليابان على عضوية دائمة بمجلس الأمن بعد إصلاحه

08:57 ص الإثنين 23 مايو 2022
بايدن يؤيد حصول اليابان على عضوية دائمة بمجلس الأمن بعد إصلاحه

واشنطن- (د ب أ): وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تش

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طوكيو/واشنطن - (د ب ا):

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين عن دعمه لقبول اليابان عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي "بعد إصلاحه" بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وبحث بايدن مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في طوكيو، التحالف الياباني الأمريكي وسبل ضمان الأمن والتعاون على الساحة الدولية.

وقال كيشيدا فى ملاحظات افتتاحية خلال مؤتمر صحفى إنه تناول بالتفصيل مع بايدن "ضرورة إصلاح وتعزيز الأمم المتحدة، بما فى ذلك مجلس الأمن، الذي يتحمل مسؤولية مهمة تتعلق بسلام واستقرار المجتمع الدولي" مشيرا إلى أن بايدن يدعم هذه الخطوة.

واضاف كيشيدا قائلا:" لقد ذكر الرئيس أن الولايات المتحدة سوف تؤيد حصول اليابان على عضوية دائمة بمجلس الأمن بعد إصلاحه".

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