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نيوزيلندا ترسل قوات إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات الأوكرانية

09:41 ص الإثنين 23 مايو 2022
نيوزيلندا ترسل قوات إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات الأوكرانية

جاسيندا أرديرن

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ولينجتون - أ ش أ

ذكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها سترسل 30 فردا من قوات الدفاع إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا - إن الجنود سيتمركزون في المملكة المتحدة حتى نهاية يوليو القادم لتدريب أكثر من 230 من أفراد القوات الأوكرانية على كيفية استخدام البندقية الخفيفة طراز (أل- 119)، وأضافت أنه سيتم نقل القوات وذخيرة التدريب والمعدات بما في ذلك أنظمة التصويب بواسطة جسر جوي بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

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نيوزيلندا المملكة المتحدة تدريب القوات الأوكرانية جاسيندا أرديرن

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