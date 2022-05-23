نيوزيلندا ترسل قوات إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات الأوكرانية

ولينجتون - أ ش أ

ذكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها سترسل 30 فردا من قوات الدفاع إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا - إن الجنود سيتمركزون في المملكة المتحدة حتى نهاية يوليو القادم لتدريب أكثر من 230 من أفراد القوات الأوكرانية على كيفية استخدام البندقية الخفيفة طراز (أل- 119)، وأضافت أنه سيتم نقل القوات وذخيرة التدريب والمعدات بما في ذلك أنظمة التصويب بواسطة جسر جوي بالتنسيق مع المملكة المتحدة.