الحكومة الفرنسية: من هو سيباستيان ليكورنو وزير الجيوش الجديد؟

باريس- (أ ف ب):

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو وزير أقاليم ما وراء البحار السابق في منصب وزير الجيوش خلفاً لفلورانس بارلي، وهو موقع استراتيجي سيادي في حكومة إليزابيت بورن الجديدة.

يعرف ليكورنو بقربه من الرئيس ماكرون. ولد في إقليم "فال دواز" وسط فرنسا عام 1986 ودخل إلى الحكومة عام 2017 كوزير دولة في وزارة الانتقال البيئي والتضامني. في عام 2018، تم تعيينه وزيراً للمجتمعات الإقليمية قبل نيله حقيبة أقاليم ما وراء البحار في صيف عام 2020.

انتخب سيباستيان ليكورنو عضوًا في مجلس الشيوخ عن إقليم "أور" شمال غرب فرنسا في أكتوبر 2020.

ويأتي تعيين ليكورنو في ظل الحرب في أوكرانيا وفي الوقت الذي قررت فيه أوروبا إعادة تسليح جيوشها مع احتمال إنشاء قوة تدخل أوروبية في الأشهر المقبلة.