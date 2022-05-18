موسكو تستدعي السفير الإيطالي لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد روما لدبلوماسيين روس

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو لإبلاغه بإجراءات جوابية على خلفية طرد روما لدبلوماسيين روس في وقت سابق، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وفي الوقت نفسه، أكد مصدر دبلوماسي روسي في تصريح لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بإجراءات جوابية على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.

وقررت فرنسا في بداية أبريل الماضي، طرد حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، الذين تتعارض أفعالهم، وفقا لباريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.

وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقت سابق اليوم استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسباني ماركوس غوميز مارتينيز.

وقال مصدر دبلوماسي روسي إن استدعاء السفير الإسباني إلى وزارة الخارجية الروسية يتعلق بالإعلان عن إجراءات جوابية، ردا على طرد مدريد لدبلوماسيين روس في وقت سابق.