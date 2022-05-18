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استراليا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وصحفيين روس

06:55 ص الأربعاء 18 مايو 2022
استراليا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وصحفيين روس

علم أستراليا

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كانبيرا-(أ ش أ):

فرضت السلطات الاسترالية عقوبات جديدة على عدد من الصحفيين والمسئولين الروس.

وأفا وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية في بيان اليوم بأن قائمة العقوبات الجديدة تضمنت دميترى كيسيليف مدير عام وكالة "روسيا سيجودنيا" للمعلومات الدولية، وأليكسى نيكولوف مدير عام قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وألكسندر تشابريان القائم بأعمال وزير شؤون الطوارئ الروسى، وذلك بالإضافة إلى مراسل حربي لشركة الإذاعة والتليفزيون الروسية ومقدم برامج في القناة الأولى.

وأشارت الوثيقة الاسترالية إلى أن القائمة تضمنت أيضاً شركة خاصة بالمعدات العسكرية، بالإضافة إلى شركتين تعملان في بيلاروس.

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استراليا تفرض عقوبات جديدة مسؤولين وصحفيين روس
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