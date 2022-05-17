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الاحتلال يفرج عن جميع معتقلي مقبرة المجاهدين بالقدس

05:47 م الثلاثاء 17 مايو 2022
الاحتلال يفرج عن جميع معتقلي مقبرة المجاهدين بالقدس

الاحتلال يفرج عن جميع معتقلي مقبرة المجاهدين بالقد

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مصراوي

قال المحامي الفلسطيني، خلدون نجم، إن سلطات الاحتلال الصهيوني، أفرجت عن جميع الذين اعتقلتهم خلال اقتحامها مقبرة المجاهدين ب القدس المحتلة مساء أمس الاثنين.

وأشار نجم، إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 11 معتقلا شرط دفع غرامة مالية بقيمة 750 شيكلا لكل واحد منهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على جميع المتواجدين داخل مقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة مساء أمس، أثناء تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف.

من جانب آخر، أعلن المحامي محمد محمود أن الجريح نادر الشريف ليس معتقلا لدى قوات الاحتلال، واصفا وضعه الصحي بالخطير جدا.

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