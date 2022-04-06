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أمين عام الناتو يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا سنوات

07:33 م الأربعاء 06 أبريل 2022
أمين عام الناتو يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا سنوات

ينس ستولتنبرج

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بروكسل - (د ب أ)

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج إنه يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة ما لم يتخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طموحه بالسيطرة على كامل أوكرانيا.

وتابع ستولتنبرج، متحدثا على هامش اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل اليوم الأربعاء، أنه من الضروري القبول بأن الحرب يمكن أن تستمر "لأشهر عديدة، وحتى لسنوات".

وأضاف الأمين العام للناتو أن استخبارات الحلف توقعت أن يجري سحب القوات الروسية من شمال البلاد وشن هجوم كبير في الشرق، بهدف نهائي هو الاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها لإنشاء جسر بري بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال ستولتنبرج إن الناتو بحاجة لأن يعد نفسه لطريق طويل مستقبلا، مضيفا: "نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا، ومواصلة عقوباتنا وتعزيز دفاعاتنا وردعنا".

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