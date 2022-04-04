مسؤول روسي: موسكو سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسييها

موسكو - (د ب أ)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى ميدفيديف إن روسيا سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسيين روس من دول غربية اليوم الإثنين.

وأضاف الرئيس الروسي السابق عبر قناته على منصة تليجرام: "سيكون الأمر متماثلا ومدمرا للعلاقات الثنائية".

واختتم ميدفيديف تصريحاته قائلا إن طرد الدبلوماسيين الروس كوسيلة للضغط هو ممارسة "لامعنى لها" و"لا تفضي إلى شيء".

كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت اليوم الاثنين عن طرد 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بلجيكا عن طرد 21 دبلوماسيا كما أعلنت وهولندا عن طرد 17 دبلوماسيا روسيا لقيامهم بالتجسس.