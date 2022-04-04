Masrawy logo white

إعلان

مسؤول روسي: موسكو سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسييها

11:54 م الإثنين 04 أبريل 2022
مسؤول روسي: موسكو سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسييها

دميتري ميدفيديف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى ميدفيديف إن روسيا سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسيين روس من دول غربية اليوم الإثنين.

وأضاف الرئيس الروسي السابق عبر قناته على منصة تليجرام: "سيكون الأمر متماثلا ومدمرا للعلاقات الثنائية".

واختتم ميدفيديف تصريحاته قائلا إن طرد الدبلوماسيين الروس كوسيلة للضغط هو ممارسة "لامعنى لها" و"لا تفضي إلى شيء".

كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت اليوم الاثنين عن طرد 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بلجيكا عن طرد 21 دبلوماسيا كما أعلنت وهولندا عن طرد 17 دبلوماسيا روسيا لقيامهم بالتجسس.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
دميترى ميدفيديف موسكو مجلس الأمن الروسي
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
رمضانك مصراوي- موعد أذان فجر الثلاثاء رابع ليالي رمضان.. وعدد ساعات الصيام
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا