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واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع

12:00 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - (د ب أ)

تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، وذلك بعد الكشف عن أعمال وحشية زُعم أن القوات الروسية ارتكبتها في بلدة بوتشا الواقعة شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن المسؤوليين الأمريكيين ينسقون بالفعل مع الحلفاء والدول الشريكة بشأن تلك العقوبات الجديدة، غير أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن طبيعتها.

وردا على سؤال حول فرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي في أوروبا، قال سوليفان إن هناك مناقشات مع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول "النطاق الكامل للعقوبات".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الهدف النهائي هو الوصول لتوافق بشأن ممارسة مزيد من الضغوط على موسكو.

كانت الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي قد فرضا حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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