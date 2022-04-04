تايلاند تسجل 24 ألفا و892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الاثنين ، تسجيل 24 ألفا و 892 حالة إصابة و97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وخرج 27 ألفا و254 مريضا بفيروس كورونا أمس الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.، وفقا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و736 ألفا و487 حالة إصابة من بينها مليون و 513 ألفا و52 حالة هذا العام.

وبلغت حصيلة الوفيات 25 ألفا و512 حالة منذ بدء الجائحة.