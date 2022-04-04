روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يتهم موسكو بارتكاب "إبادة جماعية" في بلاده

كييف-(بي بي سي):

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن شبعه يتعرض لـ"إبادة جماعية" لأنه رفض الخضوع لروسيا.

ووصف، في حديث لقناة سي بي إس الغزو الروسي لبلاده بأنه "تنكيل بأمة بأكملها".

وسُئل عما إذا كانت العملية العسكرية الروسية تصل إلى حد الإبادة الجماعية، فرد: "إنها فعلا إبادة جماعية. إنها قضاء على الأمة بأكملها، والشعب كله".

"نحن مواطنون أوكرانيون، بيننا أكثر من 100 قومية، إنها محاولة لتدمير كل هذه القوميات وإبادتها. لا نقبل الخضوع لسياسات روسيا".

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه "يؤيّد" فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم، وذلك بعد العثور على مئات الجثث تعود لمدنيين في منطقة كييف، لاسيما في بوتشا.

وقال ماكرون عبر أثير إذاعة "فرانس انتر"، "ما حصل في بوتشا يتطلّب (فرض) حزمة جديدة من عقوبات وتدابير واضحة جدًا". وأضاف "إذًا سننسّق مع شركائنا الأوروبيين، وخصوصًا ألمانيا" في "الأيام المقبلة"، متحدثًا عن عقوبات فردية وتدابير تطال "الفحم والنفط" الروسيَين.

كذلك تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "إبادة جماعية" محتملة في أوكرانيا. وقال سانشيز أثناء منتدى اقتصادي "سنقوم بكل ما في وسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه بدون عقاب".

وكان زيلينسكي قد ألقى كلمة مسجلة في حفل توزيع جوائز "غرامي" مساء الأحد.

وخاطب النجوم الذي كان من بينهم "الليدي غاغا" و "جاستن بيبر" قائلاً: "عازفو الموسيقى لدينا يرتدون الواقي من الرصاص عوضاً عن البدلات الرسمية"، وذلك في إشارة إلى الحرب الدائرة مع روسيا.

ومضى قائلاً: "إنهم يغنون للجرحى في المستشفيات، حتى لأولئك الأشخاص الذين لا يستطيعون سماعهم. لكن الموسيقى ستصل إليهم."

وحث غازفي الموسيقى على "ملء الصمت" الذي يخلفه القصف الروسي بموسيقاهم.

وختم رسالته إلى النجوم قائلاً: "ادعمونا بأي وسيلة ممكنة، ولكن ليس بصمتكم".

من جهة أخرى، نفت وزارة الدفاع الروسية وقوع أعمال قتل لمدنيين في بلدة بوتشا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وصدرت تنديدات من قادة أوروبيين بعد اكتشاف جثث إثر مغادرة القوات الروسية البلدة.

لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن تلك المشاهد هي "أحدث الاستفزازات الأوكرانية".

وأضافت أنه لا يوجد أي مدني تعرض للعنف عندما سيطرت قواتها على البلدة، مشيرة إلى أن قواتها انسحبت يوم 30 مارس. وقالت إن الصور التي عُرضت لقتلى هي "وأحدث تلفيقات النظام في كييف".

وكانت بي بي سي من بين مؤسسات إعلامية عرضت مشاهد مروعة من بلدة بوتشا، بينها 20 جثة بملابس مدنية ملقاة على قارعة طريق، وقتلى أياديهم مقيدة وراء ظهورهم.

إدانات واسعة لصور القتلى في بوتشا

ووصف أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، عمليات القتل بـ"وحشية ضد المدنيين لم تشهدها أوروبا منذ عقود".

وقال لقناة سي إن إن: "إنه مريع وغير مقبول استهداف وقتل المدنيين".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنه يجب التحقيق في "الهجمات العشوائية" ضد المدنيين الأوكرانيين في بلدات مثل بوتشا وإيربين، على أنها جرائم حرب.

وأضافت: "لن نسمح لروسيا بالتستر على تورطها في هذه الفظائع من خلال التضليل الفاضح وسنضمن الكشف عن حقيقة تصرفات روسيا".

ووصف وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن الصور اللآتية من بوتشا بـ"اللكمة في المعدة".

وقال في تصريح لمحطة سي إن أن: "هذا هو حقيقة ما يحدث كل يوم، طالما تستمر الوحشية الروسية ضد أوكرانيا".

أما الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي تواصل مراراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء لصراع، قال إن الصور "لا تطاق".

وصرّح قائلاً: "إن على السلطات الروسية الإجابة بما يخص هذه الجرائم".

ووصف نائب المستشار الألماني روبرت هابك في تصريح له نقلته صحيفة "بيلد" عمليات القتل بـ"جرائم حرب مروعة ولا يمكن أن تمر دون رد".

وقال إنه يعتقد أن هناك حاجة لتشديد العقوبا".

وغرّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر بالقول: "شعرت بالفزع من التقارير التي تتحدث عن فظائع لا توصف في المناطق التي تنسحب منها روسيا". ودعت إلى تحقيق عاجل ومستقل وقالت "إن مرتكبي جرائم الحرب سيحاسبون".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن روسيا كانت تهدف إلى "إبادة ما استطاعت من الأوكرانيين".

ودعا دول مجموعة السبع إلى فرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، وعلى الغاز ومصانع الفحم وتصدير البضائع وعلى القطاع المالي.