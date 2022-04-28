إيطاليا: تسمية الطفل باسم الأب بشكل تلقائي أمر غير قانوني

وكالات:

اعتبرت المحكمة الدستورية في إيطاليا أن المعايير التي تنص على إسناد الأبناء اسم الأب بشكل تلقائي هو أمر غير قانوني. لذلك، فإن أبناء وبنات الأزواج الإيطاليين سوف يحملون الآن أسماء كلا الوالدين، في حالة عدم وجود اتفاق سابق بينهما.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" التي تنتمي إلى يسار الوسط، فإن هذا القرار "المنتظر منذ عقود"، منح المرأة الإيطالية "حقا تاريخيا".

وجاء في قرار المحكمة: "جميع القواعد التي تعطي تلقائيا اسم الأب فقط للأطفال غير شرعية". وبالتالي، من الآن فصاعدًا، سيطبق معايرا جديدا على النحو التالي: "يأخذ الطفل اسم كلا الوالدين بالترتيب الذي يختارانه، ما لم يقرروا بالاتفاق المتبادل استخدام اسم واحد فقط من الاسمين".

وإذا لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق حول ترتيب إسناد الأسماء فيسترك الأمر للقضاة، بحسب القرار الجديد.