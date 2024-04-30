مظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

مصراوي

تظاهر المئات من الإسرائيليين قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ونقلت مراسلة الجزيرة، أن عائلات الأسرى بغزة تطالب باجتماع عاجل مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاطلاع على مستجدات المنحى الجديد لصفقة تبادل.

وأفادت المراسلة بأن عشرات الإسرائيليين يتوافدون إلى مظاهرة في القدس احتجاجا على تصريحات نتنياهو بشأن عملية رفح.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قطعت شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "فعلنا كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق والصفقة مهمة للأسرى ولإسرائيل وأطراف دولية".