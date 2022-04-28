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المبعوث الأممي لليمن: كافة الأطراف أكدت التزامها بالحفاظ على الهدنة

04:25 م الخميس 28 أبريل 2022
المبعوث الأممي لليمن: كافة الأطراف أكدت التزامها بالحفاظ على الهدنة

هانس جروندبرج

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عدن- (أ ش أ)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، أن كافة الأطراف أكدت التزامها بالهدنة.

وذكر مكتب المبعوث الأممي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، أن جميع الأطراف أكدت الالتزام بالحفاظ على الهدنة، مضيفًا أن الدفع متواصل من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، مشيرا إلى أنه دعا كافة الأطراف إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين.

وشدد على أن فريقه يعمل بجد للمساعدة في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء، وهو أحد البنود التي نص عليها اتفاق الهدنة الذي أعلن في مطلع شهر رمضان.

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هانس جروندبرج اليمن الأمم المتحدة
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