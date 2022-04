"بوتين يعاني من مرض خطير": فيديو جديد يشعل التخمينات حول صحة الرئيس الروسي

موسكو- (أف ب):

أعاد مقطع فيديو نشرته الرئاسة الروسية للقاء بين فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو إلى الواجهة التكهنات والتخمينات حول صحة الرئيس ودفع بكثيرين إلى القول إنه يعاني بالفعل من مرض ما.

ليس الحديث عن صحة بوتين بالجديد. فمنذ سنوات تنتشر الشائعات حول حالته الصحية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ولا يتردد البعض في القول بأن بوتين (69 عاماً) يعاني من مرض خطير قد يكون قاتلاً.

في الأسبوع الماضي، لفت مقطع فيديو رسمي أنظار مستخدمي الإنترنت حيث يبدو بوتين وجهاً لوجه مع شويغو الذي كان يطلعه على الوضع العسكري في أوكرانيا وفي مدينة ماريوبول بالتحديد.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F