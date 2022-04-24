عون يطالب بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق ركاب في لبنان

بيروت - (د ب أ):

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية بفتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق زورق ركاب قبالة سواحل طربلس.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم، إن الرئيس عون اطلع على وقائع عمليات إنقاذ الركاب الذين نجوا من الغرق وتأمين العلاج اللازم لهم، فيما تتابع الوحدات العسكرية البحث عن الركاب الاخرين.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة اسباب الحادث المؤلم.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، تابع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملف البحث عن ركاب الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس والتحقيقات الجارية في الحادثة.

وأبدى ميقاتي حزنه الشديد للحادثة المؤلمة، متمنيا على المواطنين الشرفاء "الا يقعوا ضحية عصابات تستغل الأوضاع الاجتماعية لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية".

وأفادت الوكالة بأن خمس جثث تم العثور عليها في البحر وصلت إلى رصيف مرفأ طرابلس بمراكب بحرية الجيش، مشيرة إلى أن سيارات الصليب الأحمر ستقوم بنقلها إلى المستشفى الحكومي في طرابلس.

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق اليوم توقيف مواطن للاشتباه بتورطه في عملية تهريب المركب الذي تعرض للغرق شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان صحفي اليوم، إنه تم إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال.

وأضافت أن القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية عملت على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم نقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأشارت إلى أن القوات تواصل عملياتها برا وبحرا وجوا، لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، لافتة إلى أن التحقيقات بوشرت باشراف القضاء المختص.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني مساء امس السبت غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس.