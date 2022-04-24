Masrawy logo white

إعلان

الدفاع الروسية تعلن تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية

01:01 م الأحد 24 أبريل 2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية من بينها مركز قيادة و4 نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية.

وقال كوناشينكوف - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد -"إن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 10 طائرات مسيرة، كما تم القضاء على 150 قوميا متطرفا، ولفت إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و110 مروحيات و551 طائرة مسيرة، و264 صاروخا مضادا للطائرات، و2500 دبابة، و282 قاذفة صواريخ، و1093 مدفعا، و2343 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس وزعوا أكثر من 160 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان كوبيانسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت قافلة الشاحنات التي نقلت هذه المساعدات الإنسانية، موضحة أن حجمها الإجمالي بلغ أكثر من 160 طنا.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا في خاركوف لإعادة تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك خطوط نقل الطاقة، ويتم جلب المياه للسكان في خزانات.

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
وزارة الدفاع الروسية تدمير منشآت عسكرية أوكرانية إيجور كوناشينكوف طائرات مسيرة

الخبر التالى:

غدًا.. حداد في لبنان على ضحايا المركب الغارق
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. حبس 6 أشهر وغرامة.. التموين تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا