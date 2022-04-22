كييف : مقتل 21ألفا و200 جندي روسي منذ غزو أوكرانيا

كييف- (د ب أ):

أعلنت أوكرانيا مقتل 21ألفا و 200 جندي روسي في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وحتى اليوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقالت الهيئة في بيانها:" بين الرابع والعشرين من فبراير الماضي والثاني والعشرين من شهر أبريل العام الجاري، وصل إجمالي خسائر العدو القتالية إلى 838 دبابة، و 2162 مركبة قتالية مدرعة، و397منظومة مدفعية، و139 منظومة إطلاق صواريخ متعددة ،و 69 منظومة مضادة للطائرات ".

وأضاف البيان: " شملت الخسائر أيضا 176 طائرة و153 مروحية و 1523مركبة، و8زوارق و76صهريج وقود، و172 طائرة مسيرة و27وحدة معدات خاصة وأربع منظومات متحركة لصواريخ باليستية قصيرة المدى".

وقالت هيئة الأركان يإنه يتم تحديث هذه البيانات.

كان المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، أقر في السابع من الشهر الجاري بسقوط عدد كبير من القتلى من القوات الروسية في الحرب، واصفا ذلك بـ"مأساة كبرى بالنسبة لنا".

ولم يعلن بيسكوف عددا محددا.

وفي 25 مارس ،أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، مقتل 1351 جنديا روسيا وإصابة 3825 آخرين في "العملية الخاصة" بأوكرانيا.