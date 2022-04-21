Masrawy logo white

إعلان

مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة في شارع رئيسي في هايتي

12:34 م الخميس 21 أبريل 2022
مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة في شارع رئيسي في هايتي

مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة في شارع رئيس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بورت او برنس- (بي بي سي):

لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون فى عاصمة هايتي بورت أو برنس بعد تحطم طائرة تجارية صغيرة على طريق رئيسى هناك، أمس الاربعاء.

وقال مسؤولون إن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة إلى بلدة جاكميل الساحلية الجنوبية الشرقية عندما سقطت في ضاحية في منطقة كارفور، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة، ووقوع إصابات.

وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة. قبل أن تهوي على أحد شوارع المدينة، وصدمت إثر سقوطها سائق دراجة وشاحنة مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص إصابات خطيرة.

وتقدم رئيس الوزراء، أرييل هنري، "بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا" في تغريدة له دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.

هذا المحتوى من

BBC

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
تحطم طائرة هايتي عاصمة هايتي بورت

الخبر التالى:

بوريس جونسون في زيارة للهند محورها التجارة والحرب في أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. احذروا طقس الليالي العشر| هبات رياح تزيد الشعور بالبرد.. وانخفاض درجات الحرارة الصغرى
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا