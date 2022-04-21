مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة في شارع رئيسي في هايتي

مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة في شارع رئيس

بورت او برنس- (بي بي سي):

لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون فى عاصمة هايتي بورت أو برنس بعد تحطم طائرة تجارية صغيرة على طريق رئيسى هناك، أمس الاربعاء.

وقال مسؤولون إن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة إلى بلدة جاكميل الساحلية الجنوبية الشرقية عندما سقطت في ضاحية في منطقة كارفور، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة، ووقوع إصابات.

وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة. قبل أن تهوي على أحد شوارع المدينة، وصدمت إثر سقوطها سائق دراجة وشاحنة مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص إصابات خطيرة.

وتقدم رئيس الوزراء، أرييل هنري، "بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا" في تغريدة له دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.